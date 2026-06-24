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/ USA, Vendita case nuove in maggio
USA, Vendita case nuove in maggio
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24 giugno 2026 - 16.05
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Vendita case nuove in maggio pari a 580K unità
, in calo rispetto al precedente 626K unità (la previsione era 638K unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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