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USA, Vendita case nuove in maggio

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USA, Vendita case nuove in maggio
USA, Vendita case nuove in maggio pari a 580K unità, in calo rispetto al precedente 626K unità (la previsione era 638K unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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