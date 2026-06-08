DoValue e Weltix avviano collaborazione in Italia sulla tokenizzazione delle cartolarizzazioni

(Teleborsa) - Dovalue , uno dei principali provider in Europa di servizi finanziari integrati, e Weltix, l’unica infrastruttura italiana indipendente e regolamentata per la gestione digitale dei private asset, annunciano l'avvio di una collaborazione strategica per applicare le tecnologie DLT (Distributed Ledger Technology) nelle operazioni di cartolarizzazione.



L'iniziativa, spiega una nota, tra le prime in Italia nel suo genere, consente ai clienti di doValue – banche, intermediari finanziari, investitori e corporate – di rendere più efficienti i processi di strutturazione e gestione delle operazioni di cartolarizzazione, beneficiando dell’autorizzazione Consob e dell’utilizzo della piattaforma tecnologica di Weltix come responsabile del registro DLT, con l’obiettivo di aumentare trasparenza, tracciabilità e accessibilità dei titoli di cartolarizzazione. Questa collaborazione rafforza la suite tecnologica di doValue, ampliando l’offerta di soluzioni innovative a vantaggio di emittenti e investitori che operano nei mercati dei capitali.



Armando La Morgia, Chief Business Development Officer di doValue Italia, ha dichiarato: "doValue è oggi uno dei principali operatori europei nella gestione integrata del credito: con una presenza lungo tutta la catena del valore, accompagniamo banche, investitori e imprese dall'origination alla strutturazione, dalla gestione fino al recupero e all'asset management alternativo. La collaborazione con Weltix si inserisce pienamente nella traiettoria di sviluppo di prodotti e servizi con strumenti digitali: l’emissione di asset digitali nativi significa offrire ai nostri clienti un servizio aggiuntivo, efficiente e regolamentato, che amplia la nostra suite e conferma la nostra vocazione a essere il provider di riferimento per chiunque debba gestire o valorizzare il credito in Italia e in Europa".



Antonio Chiarello, Founder e CEO di Weltix, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è mettere a disposizione del sistema un’infrastruttura tecnologica regolamentata che possa supportare operatori di primo piano nell’evoluzione dei modelli di gestione dei private asset. La collaborazione con doValue, tra i principali player europei nel credit management, rappresenta un primo passo concreto in questa direzione e dimostra come l’adozione delle tecnologie DLT possa generare valore tangibile per emittenti, intermediari e investitori, in un quadro pienamente conforme alla normativa".



Una nuova generazione di cartolarizzazioni: native digitali, regolamentate, interoperabili

La collaborazione tra doValue e Weltix combina due competenze complementari. Da un lato l’expertise di doValue – leader europeo nel servicing, nella strutturazione e gestione di operazioni complesse, con circa 136 miliardi di euro di asset in gestione – che apre alla propria base clienti l’accesso a un nuovo strumento di funding. Dall’altro l’infrastruttura tecnologica di Weltix, autorizzata da Consob come responsabile del registro DLT (Autorizzazione n. 23641), che consente l’emissione e la gestione nativa digitale degli strumenti finanziari.



Grazie a questa collaborazione, si potranno strutturare operazioni di cartolarizzazione i cui titoli vengono emessi, custoditi e fatti circolare in forma di token su registri distribuiti, mantenendo piena equivalenza giuridica con gli strumenti tradizionali. Il modello operativo è progettato per ridurre i tempi e i costi di emissione, semplificando i processi di settlement e di servicing.



I vantaggi per gli emittenti e per gli investitori

L'adozione di un’infrastruttura DLT regolamentata permette a banche, intermediari, fondi e corporate di accedere a uno strumento di emissione più efficiente e scalabile, con processi più snelli e una governance dei dati end-to-end. Per gli investitori, la digitalizzazione nativa dei titoli si traduce in maggiore trasparenza informativa, regolamento più rapido e accessibilità più ampia anche a operazioni di taglio medio, oggi penalizzate dai costi di strutturazione delle cartolarizzazioni tradizionali.



La soluzione si integra nella suite di servizi che doValue mette a disposizione della propria clientela, che spazia dall’advisory sulla strutturazione di operazioni di credito, alla gestione di portafogli performing, Unlikely To Pay e Non Performing Loans, fino al master servicing, alla due diligence e all’asset management specializzato.



Il percorso di innovazione e diversificazione di doValue

La partnership con Weltix si inserisce nel percorso di diversificazione che il Gruppo sta accelerando — per geografie, clienti e prodotti — in cui, accanto al consolidato business di credit management, crescono i servizi digitali e le soluzioni a valore aggiunto. Un percorso segnato dalla recente acquisizione di coeo, tra i più grandi operatori nella gestione di crediti non finanziari tramite piattaforma AI, presente in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito e nei principali mercati nordici.

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