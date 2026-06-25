Ambienta vende la sua quota di maggioranza nella francese Cap Vert a Gimv

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager italiano pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha firmato un accordo per la cessione di Cap Vert, leader francese nella fornitura di servizi ambientali critici e società in portafoglio del Fondo Ambienta Mid Cap III. Ambienta cederà la propria partecipazione di maggioranza a Gimv , uno dei principali operatori europei nel private equity quotata su Euronext Bruxelles. Il CEO Eric Girot e il management team manterranno una quota significativa nella società. Il closing dell'operazione, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, è previsto nella seconda metà del 2026.



Fondata nel 1984 e con sede nei pressi di Parigi, Cap Vert è un fornitore leader di servizi critici per la trasformazione e la manutenzione degli spazi verdi e delle infrastrutture ecologiche. Dall'acquisizione di Cap Vert nel 2021 tramite il Fondo III della strategia Mid Cap, Ambienta ha affiancato il management in un importante percorso di crescita e trasformazione del Gruppo. Ambienta ha triplicato ricavi ed EBITDA del Gruppo, combinando crescita organica e crescita per linee esterne attraverso 18 acquisizioni mirate. Il Gruppo si colloca oggi tra i primi cinque operatori francesi del settore ed è riconosciuto come il leader di mercato in termini di redditività.



"Cap Vert rappresenta un esempio particolarmente significativo della strategia di Ambienta - ha commentato Gwenaelle Le Ho-Daguzan, Partner di Ambienta - Fin dal nostro investimento abbiamo riconosciuto il valore di un'azienda attiva in un mercato sostenuto da solidi trend ambientali di lungo periodo e abbiamo lavorato al fianco del management per accelerarne il percorso di crescita. Insieme abbiamo trasformato Cap Vert in una piattaforma nazionale di riferimento, triplicandone i ricavi, ampliandone le competenze e costruendo un’organizzazione pienamente integrata attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni mirate".

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