Clausola salvaguardia, risoluzione unitaria maggioranza: energia 0,6% PIL, difesa 0,9%

Presentata una risoluzione unitaria dai quattro schieramenti del centrodestra

(Teleborsa) - La maggioranza chiede l'avvio della procedura per la richiesta della clausola nazionale di salvaguardia per le spese legate all'energia in misura pari allo 0,6% del PIL e per la difesa per lo 0,9% del PIL . E' quanto scritto nella bozza di risoluzione unitaria di maggioranza in merito all'attivazione della clausola che sarà votata oggi in Parlamento. Sul tema hanno preso il via a Montecitorio le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.



Per il finanziamento delle spese relative alla difesa - si legge nella bozza - si punta a "valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento, quali quelle di cui al programma SAFE".



Dopo il via libera del Consiglio all'attivazione della clausola di salvaguardia, su parere della Commissione europea, è previsto che il governo presenti al Parlamento la relazione per l'autorizzazione allo scostamento di bilancio. La risoluzione sottoscritta dai quattro gruppi di maggioranza, infatti, impegna il governo "a presentare al Parlamento, a seguito dell'adozione della raccomandazione da parte del Consiglio che autorizza ad avvalersi della clausola e dell'aggiornamento del quadro di finanza pubblica, la relazione di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 che, nelle more del completamento dell'attività del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica", "autorizzi il ricorso allo scostamento dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio".







(Foto: ANSA)

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