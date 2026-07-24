Parigi: andamento sostenuto per Capgemini
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 3,11%.
L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Capgemini, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 86,98 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 89,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 85,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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