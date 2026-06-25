Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,85% sui valori precedenti.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 52.680. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 51.485. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 51.090, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)