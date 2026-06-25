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Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,937, mentre il primo supporto è stimato a 161,451. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 162,423.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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