Wamco patteggia con la SEC: multa da 100 milioni di dollari per il caso Leech

(Teleborsa) - Western Asset Management Co., controllata di Franklin Resources , pagherà una sanzione civile di 100 milioni di dollari per risolvere le accuse della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti legate alle pratiche di negoziazione dell'ex co-responsabile degli investimenti Kenneth Leech.



Secondo la SEC, la società non avrebbe adottato misure ragionevoli per garantire che le operazioni di Leech rispettassero le politiche e le procedure interne e non avrebbe esercitato un'adeguata attività di supervisione sul dirigente. Leech è accusato di aver favorito alcuni clienti assegnando loro oltre 600 milioni di dollari di profitti, trasferendo invece le perdite ad altri investitori.



L'ex manager si è dichiarato non colpevole sia delle accuse penali presentate a New York sia della causa civile per frode avviata dalla Securities and Exchange Commission, che resta in corso.



Western Asset Management ha accettato l'accordo senza ammettere alcuna responsabilità.



In un documento depositato presso le autorità di regolamentazione, Franklin Resources ha definito il patteggiamento una "decisione aziendale" volta a evitare un lungo contenzioso e a consentire alla società di "lasciarsi alle spalle questa vicenda e concentrarsi completamente sui propri clienti".



La società ha inoltre comunicato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti l'ha informata di non essere più oggetto della sua indagine e che non verranno intraprese ulteriori azioni nei suoi confronti. L'accordo consente così a Western Asset Management di chiudere le indagini delle autorità federali statunitensi, mentre proseguono i procedimenti nei confronti di Kenneth Leech.

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