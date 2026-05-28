Commissione UE multa Temu di 200 milioni di euro per prodotti illegali

(Teleborsa) - La Commissione europea ha inflitto a Temu una multa di 200 milioni di euro ai sensi del Digital Services Act (DSA). L'azienda non ha provveduto a identificare, analizzare e valutare con la dovuta diligenza i rischi sistemici derivanti dall'offerta di prodotti illegali sulla sua piattaforma e i conseguenti danni per i consumatori nell'Unione europea.



Le prove a disposizione della Commissione indicano che è "molto probabile che i consumatori dell'UE si imbattano in articoli illegali su Temu", si legge in una nota.



La valutazione del rischio di Temu per il 2024 non soddisfa gli standard previsti dal DSA: si basa su informazioni generali sui rischi relativi al settore dell'e-commerce nel suo complesso, anziché su prove specifiche riguardanti il ??servizio di Temu, inclusi report pubblici e test; ha sottovalutato gravemente la frequenza con cui i consumatori dell'UE potrebbero imbattersi in articoli illegali. Le prove raccolte durante un'indagine sotto copertura condotta dalla Commissione, nell'ambito della quale è stata effettuata una verifica da parte di clienti misteriosi, dimostrano che un'altissima percentuale dei caricabatterie selezionati non ha superato i test di sicurezza di base, mentre un'elevata percentuale dei giocattoli per bambini testati presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta, in quanto contenevano sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti di legge o presentavano rischi di soffocamento a causa di parti staccabili; la piattaforma non ha valutato adeguatamente in che modo la progettazione del suo servizio – inclusi i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati - potesse amplificare i rischi di diffusione di prodotti illegali.



La sanzione pecuniaria inflitta oggi è stata calcolata tenendo conto della natura dell'infrazione, della sua gravità in termini di utenti UE interessati e della sua durata. La mancata effettuazione di adeguate valutazioni del rischio - uno dei pilastri dell'architettura del DSA - costituisce un'infrazione particolarmente grave.



"Le valutazioni del rischio non sono un mero esercizio burocratico, bensì il fondamento del Digital Security Act (DSA) - ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia - La valutazione del rischio di Temu sottovaluta i rischi concreti, manca di specificità, non si basa su prove solide e non è esaustiva. Lascia all'oscuro le autorità di regolamentazione, gli utenti e il pubblico sulla reale portata dei potenziali danni causati dai prodotti illegali venduti su Temu. È giunto il momento che Temu si conformi alla legge".

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