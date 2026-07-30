Zignago Vetro, nel semestre ricavi flettono a circa 304 milioni ma utili accelerano a oltre 16

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 il gruppo Zignago Vetro ha riportato ricavi pari a 303,9 milioni di euro (-1,5% su base annua), di cui il 31,7% fuori del territorio italiano. L'EBITDA si attesta a 58,7 milioni (+14,3%), mentre l'EBIT ammonta a 24,6 milioni (+52%) e l'Utile netto raggiunge i 16,4 milioni (+85,9%).



La generazione di cassa operativa, prima degli investimenti, è pari a 57,3 milioni (68,3 milioni nel primo semestre 2025). L’indebitamento finanziario netto cifra in 272,4 milioni (300,4 milioni di euro al 30 giugno 2025) dopo esborsi per investimenti per 41,7 milioni e dividendi per 19,4 milioni.

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