Accenture +2% nel pre-market dopo incremento riacquisto azioni proprie per 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Le azioni Accenture viaggiano toniche nel pre-market di Wall Street guadagnando oltre il 2% dopo aver annunciato un aumento di 2 miliardi di dollari del proprio programma di riacquisto di azioni proprie per il 2026, portando l'ammontare complessivo a 7,5 miliardi di dollari, con un incremento del 62% rispetto all'anno precedente.



Questi 2 miliardi di dollari aggiuntivi - riporta una nota - si sommano ai 300 milioni di dollari che la società aveva già previsto di riacquistare per questo trimestre, elevando il totale per il quarto trimestre a 2,3 miliardi di dollari.



Le operazioni saranno completate entro il 31 agosto 2026, in linea all'autorizzazione rilasciata dal consiglio di amministrazione nel settembre 2025.



Da inizio anno, la società ha restituito 8,2 miliardi di dollari agli azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni. Includendo l'incremento in oggetto, Accenture stima che il totale dei rendimenti previsti per gli azionisti per il 2026 raggiungerà 11,5 miliardi di dollari, con un aumento di oltre il 38% rispetto all'anno precedente.



A seguito dei riacquisti previsti, rimarrebbe disponibile un potenziale aggiuntivo di circa 1 miliardo di dollari nell'ambito dell'autorizzazione esistente. La società richiederà un'ulteriore autorizzazione al consiglio di amministrazione nel settembre 2026.

Condividi

```