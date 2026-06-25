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Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,26%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.110,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,26%
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,26%), a quota 4.110,81 in apertura.
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