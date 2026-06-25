Milano
24-giu
0
0,00%
Nasdaq
24-giu
29.220
-0,43%
Dow Jones
24-giu
51.849
+0,35%
Londra
24-giu
10.462
+0,31%
Francoforte
24-giu
24.740
-0,62%
Giovedì 25 Giugno 2026, ore 05.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,26%
Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,26%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.110,81 punti
In breve
,
Finanza
25 giugno 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,26%), a quota 4.110,81 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,42%
Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,73%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,38%
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48
Argomenti trattati
Borsa
(1604)
Altre notizie
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,76% alle 05:48
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,74%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,75%
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,78%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,63%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,28%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto