Acqua: al via protocollo d’intesa tra Regolatori europei e network internazionale autorità di bacino

ARERA pronta a sottoscrivere un accordo quadro con le Autorità distrettuali di bacino nazionali. All’interno dell’associazione si aggiungono al settore idrico anche le competenze sui rifiuti

(Teleborsa) - L’Associazione dei regolatori europei dei servizi idrici WAREG, riunita a Budapest in occasione della 38a Assemblea generale del 17 e 18 giugno 2026, ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’International Network of Basin Organizations (INBO) per il rafforzamento

della cooperazione internazionale. Il Memorandum è finalizzato a strutturare un dialogo stabile tra regolatori economici e organizzazioni di bacino, promuovendo un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’evoluzione del ruolo delle autorità di regolazione, chiamate a operare in contesti caratterizzati da crescenti pressioni climatiche, esigenze di investimento infrastrutturale e obiettivi di sostenibilità ambientale.



La cooperazione riguarderà ambiti di interesse comune, tra cui la resilienza dei sistemi idrici, la governance multilivello, il finanziamento sostenibile degli investimenti, l’accessibilità economica dei servizi e l’attuazione della normativa europea in materia di acque. In tale prospettiva, il coordinamento tra regolazione economica e pianificazione di bacino è considerato un fattore abilitante per migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche e garantire servizi idrici efficienti e sostenibili.



“L’accordo rappresenta un passo rilevante nel consolidamento del ruolo di WAREG, di cui ARERA è vicepresidente permanente, quale piattaforma di cooperazione tecnica e istituzionale, contribuendo a favorire lo scambio di conoscenze e l’allineamento delle pratiche regolatorie a livello europeo e internazionale – afferma Alessandro Bratti, componente del Collegio ARERA – “anche ARERA è

pronta a sottoscrivere un accordo quadro con le Autorità distrettuali di bacino nazionali”.



Nel corso dell’Assemblea generale, i membri di WAREG hanno inoltre approvato l’integrazione delle competenze relative al settore dei rifiuti all’interno del quadro istituzionale dell’Associazione. La decisione riflette l’evoluzione delle responsabilità attribuite a diverse autorità di regolazione in Europa e la crescente rilevanza di approcci regolatori integrati tra servizi idrici, acque reflue e rifiuti, considerati servizi essenziali per i consumatori.



L’iniziativa si affianca alle altre attività di WAREG volte a supportare l’implementazione della legislazione europea e a rafforzare la capacità dei regolatori di rispondere alle sfide emergenti nel settore dei servizi ambientali essenziali.

Condividi

```