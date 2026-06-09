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UE approva joint venture tra VLK e KBC su servizi di equity capital markets

Finanza
UE approva joint venture tra VLK e KBC su servizi di equity capital markets
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra Van Lanschot Kempen (VLK) dei Paesi Bassi e KBC Securities (KBCS) del Belgio. L'operazione riguarda principalmente servizi relativi all'equity capital markets, all'equity sales and trading e all'equity research.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che la joint venture svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo e le società hanno posizioni di mercato limitate derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.
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