Ulisses chiude seed round da oltre 1 mln

(Teleborsa) - Ulisses, startup milanese specializzata in soluzioni per il tracciamento di mezzi e asset e la mobilità intelligente, ha chiuso un seed round da 1.088.050 euro.



La raccolta, conclusa nelle scorse settimane, - riporta una nota - ha visto la partecipazione dell'Acceleratore ARGO (il programma della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi innovativi nei settori del turismo e dell'ospitalità. ARGO è nato su iniziativa di CDP Venture Capital insieme al Ministero del Turismo, gestito da Zest e VeniSIA), del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST e di oltre 30 angel investor coordinati da Stefano Ceci (Stesodado Mentor Capital).



Tra gli angel investor coinvolti figurano Gabriele Benedetto, Chairman di Futura SGR, Board Member di LMDV Capital ed ex CEO di Telepass; Luca Palermo, CEO di FederlegnoArredo Eventi ed ex Amministratore Delegato di Fiera Milano; Maurizio Tursini, CEO di Fic ed ex CTO di Gruppo Cimbali; e Teresa Trivisonno, già Vice Presidente di NTT Data Italia.



Il round segna per Ulisses il completamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'Internet of Things, che hanno portato alla brevettazione europea di una tecnologia proprietaria basata su reti a 2.4 GHz a basso consumo, progettata per garantire precisione, continuità operativa e affidabilità anche in contesti industriali e logistici complessi.



L'Amministratore Delegato di Ulisses Mattia Tartaglia commenta: "Ulisses ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia, scalabile, e con un impianto ingegneristico robusto e credibile. Il vantaggio competitivo che stiamo costruendo nasce dalla qualità del lavoro tecnologico e dal metodo con cui lo stiamo portando a maturità. Il mercato dell'asset tracking e della smart mobility è oggi alla ricerca di soluzioni affidabili, scalabili e realmente integrabili nei processi e nelle soluzioni esistenti. Ulisses risponde a questa esigenza, e l'obiettivo è trasformare il valore tecnologico sviluppato in una crescita solida e sostenibile"





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