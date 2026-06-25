CDP, il CdA approva operazioni per 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha deliberato operazioni per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro a favore di imprese italiane, anche sui mercati esteri, Enti locali, infrastrutture strategiche e Cooperazione internazionale.



A testimonianza della vicinanza al territorio, il CdA odierno si è svolto fuori dagli uffici centrali del Gruppo CDP a Roma, riunendosi a Venezia.



In particolare, il Consiglio ha approvato nuovi interventi per sostenere la crescita delle PMI, anche in collaborazione con le istituzioni che operano a livello locale, promuovendo il rafforzamento della competitività del tessuto produttivo. Inoltre, sono stati deliberati investimenti in infrastrutture chiave e nel comparto dell'innovazione digitale.



Inoltre, il CdA ha approvato operazioni, anche in pool con altri soggetti finanziatori, per l'internazionalizzazione di grandi gruppi con base in Italia e attivi in settori strategici come quelli della mobilità sostenibile.



A conferma del ruolo di CDP quale partner storico della Pubblica Amministrazione, sono stati autorizzati finanziamenti a favore di Enti territoriali per realizzare interventi a beneficio delle comunità locali, ad esempio per rafforzare il trasporto pubblico sostenibile e modernizzare gli istituti scolastici.



Si consolida l'impegno di CDP sul fronte della Cooperazione internazionale, con il Consiglio che ha approvato operazioni, in partnership con altre banche di sviluppo e istituzioni finanziarie, per agevolare in Africa la transizione energetica, la realizzazione di infrastrutture idriche e il potenziamento degli impianti produttivi anche a vantaggio del settore agro-industriale e della filiera alimentare. Sono state poi autorizzate iniziative per favorire la crescita “verde” nelle economie emergenti del Sud-est asiatico.

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