Chiude in frazionale rialzo per Piazza Affari guidata da STM sulla spinta di Micron

(Teleborsa) - Bilancio positivo a fine giornata per i listini azionari europei
. A Milano guida Stm
spinta dal rally del settore tech innescato dai risultati sopra le attese
di Micron
negli Usa. Ancora male il comparto difesa che sconta il calo della fiducia degli investitori dopo il tonfo di Rheinmetall
nella seduta di ieri. Debole il settore bancario, con Banco BPM
protagonista dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui l'azionista francese Crédit Agricole
sarebbe salito con derivati al 29,9%. A Wall Street, l'S&P-500
continua le contrattazioni in territorio positivo.Isabel Schnabel
, membro del Comitato esecutivo della BCE, in un'intervista a Die Zeit, ha dichiarato
che l'ultima decisione sui tassi della Banca centrale europea
"era appropriata in tutti gli scenari che abbiamo considerato, compreso uno scenario più moderato in cui i prezzi del petrolio si normalizzano rapidamente".
Sul fronte macroeconomico
, ad aprile 2026 l'Istat stima
che il fatturato dell'industria in Italia
, al netto dei fattori stagionali, sia aumentato in termini congiunturali dello 0,3% in valore e diminuito dell'1,0% in volume.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,138. L'Oro
continua gli scambi a 4.038,3 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,94%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,51%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +73 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,59%. Tra i listini europei
buona performance per Francoforte
, che cresce dell'1,03%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,65%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,55%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che termina a 51.783 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.453 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,21%); come pure, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,53%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta STMicroelectronics
, con un discreto guadagno del 2,75%.
Buoni spunti su Buzzi
, che mostra un ampio vantaggio del 2,17%.
Ben impostata Enel
, che mostra un incremento dell'2,00%.
Tonica Ferrari
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,58%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Avio
, che ha archiviato la seduta a -6,62%.
In rosso Fincantieri
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.
Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli
, che scende dell'1,55%. ENI
scende dell'1,51%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ariston Holding
(+3,65%), Carel Industries
(+2,92%), Ferragamo
(+2,67%) e Safilo
(+2,51%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Reply
, che ha chiuso a -3,23%.
Calo deciso per Comer Industries
, che segna un -2,99%.
Sotto pressione Sesa
, con un forte ribasso del 2,85%.
Soffre Alerion Clean Power
, che evidenzia una perdita del 2,74%.