Le Borse europee provano il rimbalzo, a Piazza Affari corre Stm

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
A Milano prosegue la sua corsa Stm
spinta dal rally del settore tech
innescato dai risultati sopra le attese
di Micron
negli Usa. Ancora male il comparto difesa
che sconta il calo della fiducia degli investitori dopo il tonfo di Rheinmetall
nella seduta di ieri. Debole il settore bancario
.Isabel Schnabel
, membro del Comitato esecutivo della BCE, in un'intervista a Die Zeit, ha dichiarato
che l'ultima decisione sui tassi della Banca centrale europea
"era appropriata in tutti gli scenari che abbiamo considerato, compreso uno scenario più moderato in cui i prezzi del petrolio si normalizzano rapidamente".
Sul fronte macroeconomico
, ad aprile 2026 l'Istat stima
che il fatturato dell'industria in Italia
, al netto dei fattori stagionali, sia aumentato in termini congiunturali dello 0,3% in valore e diminuito dell'1,0% in volume.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,136. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.987,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 69,49 dollari per barile, in calo dell'1,21%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +71 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,58%. Tra le principali Borse europee
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,68%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,28%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,48%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.466 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,53%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,24%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+4,42%), Enel
(+1,87%), A2A
(+1,55%) e Buzzi
(+1,32%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -2,10%.
Scivola ENI
, con un netto svantaggio dell'1,54%.
Deludente Intesa Sanpaolo
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Fincantieri
, che mostra un piccolo decremento dello 0,80%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Carel Industries
(+3,77%), Safilo
(+3,65%), Technoprobe
(+2,99%) e Ferragamo
(+2,77%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries
, che ottiene -1,92%.
In rosso Reply
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.
Discesa modesta per Sesa
, che cede un piccolo -1,4%.
Pensosa D'Amico
, con un calo frazionale dell'1,37%.