Francoforte: risultato positivo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Avanza le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che guadagna bene, con una variazione del 3,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Volkswagen AG Pref, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 76,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 79,23. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 75,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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