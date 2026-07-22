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USA, aumentano le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 17 luglio

Economia, Macroeconomia
USA, aumentano le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 17 luglio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano un incremento dell'1,9%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è calato del 2,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è aumentato dello 0,5%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,69% dal 6,65% precedente.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
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