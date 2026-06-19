Madrid: positiva la giornata per Acciona
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola, con una variazione percentuale del 3,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Acciona classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 278,7 Euro e primo supporto individuato a 268,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 289,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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