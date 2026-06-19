Madrid: positiva la giornata per Acciona

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola , con una variazione percentuale del 3,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Acciona classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 278,7 Euro e primo supporto individuato a 268,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 289,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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