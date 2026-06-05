Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola , con una variazione percentuale del 2,22%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 246 Euro con prima area di resistenza vista a 250,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 243.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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