Madrid: brillante l'andamento di Acciona
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola, con una variazione percentuale del 2,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 246 Euro con prima area di resistenza vista a 250,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 243.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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