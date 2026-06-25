Male Reply sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza informatica , che passa di mano in perdita del 3,89%.



La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società operante nel settore Telco & Media , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 86,67 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 89,87. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 85,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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