N26, nel 2025 primo utile netto annuale: ricavi a 501,6 milioni (+13%)

(Teleborsa) - N26, la banca digitale paneuropea con sede a Berlino, ha annunciato i risultati finanziari dell'esercizio 2025, superando per la prima volta la soglia dei 500 milioni di euro di ricavi e conseguendo il primo anno completo in utile della propria storia.



I ricavi si sono attestati a 501,6 milioni di euro (+13% rispetto ai 445,4 milioni del 2024), mentre l'utile lordo è cresciuto del 33% a 350,5 milioni di euro grazie alla riduzione dei costi diretti e alla crescente leva operativa. Il net income di gruppo ha raggiunto 1,6 milioni di euro, in miglioramento di 43,6 milioni rispetto alla perdita di 42 milioni registrata nel 2024.



"Superare il mezzo miliardo di euro di fatturato annuo nel 2025 rappresenta un traguardo storico per N26", ha dichiarato il CEO Mike Dargan. "Conferma, soprattutto, la forza del modello operativo della nostra piattaforma: cresciamo in modo efficiente, con un aumento del fatturato che si traduce direttamente in profitto. Questa solidità finanziaria ci offre la flessibilità necessaria per reinvestire massicciamente nell'innovazione dei prodotti", ha sottolineato.



Il modello di business mostra una diversificazione equilibrata: i ricavi netti da commissioni e provvigioni sono saliti del 21% a 184,2 milioni di euro (53% del margine lordo), trainati dalla crescita degli abbonamenti premium e dai volumi delle transazioni con carta; i proventi netti da interessi sono aumentati del 49% a 166,3 milioni di euro (47% del margine lordo), sostenuti da un portafoglio di depositi e prestiti in espansione. I clienti che generano valore sono cresciuti del 16% a 5,6 milioni, il volume annuo delle transazioni è salito del 14% a 170,7 miliardi di euro e i depositi della clientela hanno superato i 10,5 miliardi.



"I risultati del 2025 dimostrano la solidità e la scalabilità del modello di business di N26", ha aggiunto il CFO Arnd Schwierholz. "L'aumento dei profitti, la gestione rigorosa dei costi e un profilo diversificato di ricavi hanno contribuito al primo anno completo di redditività e all'incremento costante dell'utile lordo".



Lo slancio si è mantenuto nel primo trimestre del 2026, con ricavi a 130,0 milioni di euro, margine lordo a 92,0 milioni e un utile netto di gruppo già a 9,8 milioni. Per il resto dell'anno, N26 prevede di mantenere la redditività attraverso la leva operativa e investimenti disciplinati, con focus su espansione dei prodotti bancari, risparmio, investimenti e ampliamento dell'uso dell'intelligenza artificiale nel servizio clienti e nelle operazioni interne.

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