Expert.ai, ricavi +56% e si riduce la perdita netta nel 2025

Confermati i target del piano al 2028

(Teleborsa) - Dalla lettura del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 di Expert.ai emergono Ricavi Totali pari a 42,7 milioni di euro, in crescita su base annua del 56%, grazie alla combinazione della crescita organica e della crescita per linee esterne con il contributo di ISED, acquisita a luglio 2025, nonché all’avanzamento del progetto Villanova. La dinamica dei ricavi influisce sul Valore della Produzione che migliora del 48% a 47,8 milioni.



L’EBITDA Adjusted è positivo per 8,5 milioni, in miglioramento per 5,2 milioni rispetto allo scorso anno. L’EBITDA dell’esercizio è pari a 6,9 milioni. L’EBITDA Cash Adjusted si attesta a 3,4 milioni ed evidenzia un miglioramento di 5,1 milioni rispetto all’esercizio precedente.



L’EBIT Adjusted è negativo per 1,0 milioni (EBIT reported in deficit di 2,6 milioni), in miglioramento rispetto al valore negativo di 5,0 milioni al 31 dicembre 2024, a fronte di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali d’esercizio per 8,6 milioni, riferibili principalmente a costi di sviluppo capitalizzati il cui ammortamento è pari a 6,8 milioni e alle concessioni acquisite con il ramo di azienda Finix per 1,6 milioni.



Il risultato netto evidenzia una perdita pari a 5,7 milioni (perdita di 10,1 milioni al 31 dicembre 2024).



L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 7,1 milioni con disponibilità liquide pari a 11,2 milioni (18,1 milioni a fine 2024), rispetto a un indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 pari a 1,7 milioni. In particolare, la gestione del capitale circolante netto ha generato liquidità per circa 10,4 milioni, mentre l’attività di investimento ha assorbito liquidità per 13,9 milioni.



Nel corso del 2026 il Gruppo focalizzerà la propria attività sulla crescita organica, valorizzando la EidenAI, la suite di soluzioni pacchettizzate e verticalizzate sviluppata da Expert.ai. Parallelamente, proseguirà il percorso di consolidamento e sviluppo post M&A, sia del ramo d’azienda acquisito da Finix, sia della società ISED S.p.A., con l’obiettivo di integrare efficacemente competenze, processi e portafoglio clienti. Un’attenzione particolare sarà dedicata a Villanova S.p.A. Contestualmente, continuerà a valutare operazioni strategiche di M&A e joint venture.



La Società conferma i target definiti nel Piano Strategico 2026-2028 (crescita organica) approvato lo scorso marzo e che indicano ricavi a 59,3 milioni ed EBITDA a 13 milioni a fine orizzonte temporale.







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