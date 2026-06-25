Parigi: si concentrano le vendite su EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria, che passa di mano con un calo dell'1,84%.
Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 163,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 168,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 162,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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