USA, indice CFNAI di maggio vira a -0,1 punti

(Teleborsa) - Giungono segnali negativi per la crescita dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è scivolato in negativo a -0,1 punti a maggio 2026 rispetto ai +0,19 punti di aprile (dato rivisto da +0,14).



La media mobile a tre mesi, sempre a maggio, si è attestata a -0,03 punti. L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.







(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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