Milano 15:12
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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in maggio
USA, Ordini beni durevoli in maggio su base mensile (MoM) -4,5%, in calo rispetto al precedente +8,5% (la previsione era -5%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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