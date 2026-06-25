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/ USA, Ordini beni durevoli (MoM) in maggio
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in maggio
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25 giugno 2026 - 14.45
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Ordini beni durevoli in maggio su base mensile (MoM) -4,5%
, in calo rispetto al precedente +8,5% (la previsione era -5%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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