USA, ordini beni durevoli di maggio peggiorano meno delle attese a -4,5% su mese

(Teleborsa) - Peggiorano meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di maggio. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un -4,5% su base mensile dopo il +8,5% del mese precedente (dato rivisto da +7,9%). Le stime di consensus indicavano un calo del 5%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +1,3% rispetto al +1,4% del mese precedente (rivisto da +1,1%) e si confronta un +0,5% atteso.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono scesi del 4,6%, dopo il +8,4% precedente (rivisto da +8,1%).

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