Alibaba presenta la sua prima suite di modelli di intelligenza artificiale per robot

(Teleborsa) - Alibaba ha presentato Qwen Robot Suite, la sua prima suite di modelli di intelligenza artificiale dedicati alla robotica.



Questa tecnologia è in grado di aiutare i robot a comprendere e svolgere meglio le loro funzioni nel mondo reale.



In particolare, i modelli robotici di base, basati su Qwen di Alibaba, permetteranno ai robot di adattarsi a diversi ambienti, gestendo compiti in contesti sconosciuti e seguendo istruzioni impartite in linguaggio naturale, ha dichiarato l'azienda.



Questi modelli sono entrati nella fase di test sul campo con clienti di Alibaba Cloud attivi nel settore della robotica.

Condividi

```