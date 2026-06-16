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Alibaba presenta la sua prima suite di modelli di intelligenza artificiale per robot

Finanza, Scienza e tecnologia
Alibaba presenta la sua prima suite di modelli di intelligenza artificiale per robot
(Teleborsa) - Alibaba ha presentato Qwen Robot Suite, la sua prima suite di modelli di intelligenza artificiale dedicati alla robotica.

Questa tecnologia è in grado di aiutare i robot a comprendere e svolgere meglio le loro funzioni nel mondo reale.

In particolare, i modelli robotici di base, basati su Qwen di Alibaba, permetteranno ai robot di adattarsi a diversi ambienti, gestendo compiti in contesti sconosciuti e seguendo istruzioni impartite in linguaggio naturale, ha dichiarato l'azienda.

Questi modelli sono entrati nella fase di test sul campo con clienti di Alibaba Cloud attivi nel settore della robotica.
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