Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di ArcelorMittal evidenzia un declino dei corsi verso area 52,6 Euro con prima area di resistenza vista a 54,04. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 52,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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