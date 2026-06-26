Milano 10:29
51.236 -1,06%
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Dow Jones 25-giu
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Londra 10:29
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Francoforte 10:29
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,08%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,6169. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,6204. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,6239.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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