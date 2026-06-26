Chiusura di settimana in rosso per le Borse europee penalizzate dal tech

(Teleborsa) - Chiusura in ribasso per l'azionario europeo
, Piazza Affari compresa, penalizzato dalle prese di profitto sul comparto tecnologico
dopo che la narrativa è cambiata bruscamente
. In particolare, Apple
ha annunciato un aumento del 20% dei prezzi di iPad e MacBook, poiché non è più in grado di assorbire l'impennata dei costi della memoria dovuta agli investimenti in intelligenza artificiale. "Il mercato ha interpretato questo evento come qualcosa di ben più significativo di una semplice questione di nicchia: l'emergere della "chipflazione"
- l'inflazione importata dall'AI, che potrebbe sostituire quella legata al petrolio - è stato duramente penalizzato", scrivono gli analisti di TP Icap Midcap. A peggiorare la situazione, un articolo del New York Times
che ipotizza un rinvio dell'IPO di OpenAI al 2027, segnalando implicitamente che "le condizioni di mercato potrebbero non essere favorevoli", erodendo ulteriormente la fiducia.
"Questa settimana i macro-temi hanno passato la palla alle vicende societarie
, lasciandole assurgere a principale driver dei mercati - fanno notare gli strategist di Intesa Sanpaolo
- Dopo l'esplosivo rally inziale, i razzi di SpaceX
hanno perso un po' della propulsione che li ha lanciati in orbita post IPO. Il tonfo del Kospi dovuto al riaffiorare dei dubbi sulla domanda di semiconduttori ha fatto correre dei brividi lungo la schiena agli investitori, creando qualche apprensione per la trimestrale di Micron
che assieme a SK Hynix e Samsung
è uno dei tre moschettieri cui fa riferimento il settore tecnologico più esuberante del 2026, cioè quello dei chip per le memorie dati. Circa 1/5 dei guadagni che ha registrato l'S&P500 quest'anno sono riconducibili all'impennata di questa sola azione. I risultati hanno sbaragliato le attese, ma non sono bastati per fugare i timori legati ai prezzi astronomici dei chip che gravano su hyperscalers e produttori di hardware. Potrebbe essere un'estate molto calda. E non solo per il meteo
".
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
, a maggio, le aspettative di inflazione delle famiglie rilevate dalla BCE si sono attestate
a +3,5% a 1 anno (da +4% di aprile) ed a +2,9% a 3 anni (come ad aprile). In Italia
, a giugno, la fiducia dei consumatori ha sorpreso
al ribasso, scendendo di un punto a 92,4 punti: a pesare sono stati i giudizi sul clima personale e sulla situazione corrente, mentre le attese di inflazione sono diminuite per il secondo mese consecutivo; la fiducia delle imprese è invece aumentata (poco oltre le attese) a 88,4 punti da 87,9, confermando l'esaurirsi del fenomeno di accumulo di scorte che aveva gonfiato l'attività nei mesi precedenti.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,141. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,68%. Profondo rosso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 69,03 dollari per barile, in netto calo del 4,02%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +73 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,58%. Tra le principali Borse europee
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dell'1,29%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre lo 1,00%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 53.894 punti, ritracciando dell'1,03%. In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,51%); sulla stessa linea, pesante il FTSE Italia Star
(-1,61%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Ferrari
(+3,14%), DiaSorin
(+2,92%), Italgas
(+1,36%) e Brunello Cucinelli
(+0,96%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem
, che ha chiuso a -5,18%. Si concentrano le vendite su Amplifon
, che soffre un calo del 4,84%. Vendite su STMicroelectronics
, che registra un ribasso del 3,77%. Seduta negativa per Prysmian
, che mostra una perdita del 3,54%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ferragamo
(+6,08%), Juventus
(+2,91%), El.En
(+2,62%) e WIIT
(+2,29%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca Ifis
, che ha chiuso a -36,87%. Sensibili perdite per D'Amico
, in calo del 9,28%. In apnea Danieli
, che arretra dell'8,06%. Tonfo di Technoprobe
, che mostra una caduta del 5,06%.