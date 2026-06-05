USA, rendimento Treasury a 30 anni sopra il 5% con posti di lavoro ben sopra le stime

(Teleborsa) - I rendimenti dei Treasury, i titoli di Stato statunitensi, sono balzati dopo che i nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti sono aumentati di 172.000 unità a maggio, molto più del previsto, e la disoccupazione è rimasta al 4,3%. Questi dati si confrontano con un consensus di 85.000 nuovi posti di lavoro non agricoli e un tasso di disoccupazione del 4,3%.



I rendimenti dei Treasury a 2 anni si attestano a 4,128% (+8 punti base) dopo 15 minuti dalla pubblicazione del dato macro, a 10 anni al 4,532% (+5 punti base), a 30 anni al 5,015% (+4 punti base).



Questo dato molto migliore delle attese allontana qualsiasi ipotesi di taglio dei tassi di interesse da parte della Fed nei prossimi mesi.



L'aumento dei salari è in linea con le previsioni, pari allo 0,3% su base mensile, mentre l'aumento su base annua del 3,4% è inferiore alla stima più recente dell'inflazione. L'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per aprile è stato del 3,8%, con il dato di maggio che sarà noto la prossima settimana.



(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)

Condividi

```