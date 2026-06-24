Smart Capital, investimento immobiliare da 1,9 milioni di euro con famiglia Midolini/Pittini

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha finalizzato, congiuntamente con la famiglia Midolini/Pittini, l'investimento in Midolini Group RE, iniziativa immobiliare strumentale strettamente collegata all'investimento già detenuto in Midolini Group. L'operazione è stata realizzata attraverso un veicolo di scopo controllato da Smart Capital, che ha acquisito una partecipazione pari al 43,66% in Midolini Group RE, società costituita con la famiglia Pittini/Midolini e dedicata all'acquisizione, gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare del Gruppo Midolini.



All'interno del nuovo veicolo societario confluiranno due importanti proprietà situate in Friuli Venezia Giulia, destinate a diventare punti nevralgici per l'operatività e l'espansione delle attività logistiche e industriali di Midolini Group. La prima proprietà, situata a Udine, sarà oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione che prevede due anni di lavori di demolizione e ricostruzione. Al termine dell'intervento nascerà il nuovo hub operativo e direzionale di Midolini Group, concepito per accogliere la maggior parte dell'organico aziendale. La seconda proprietà, situata a San Giorgio di Nogaro, rivestirà un ruolo strategico dal punto di vista logistico grazie alla sua posizione privilegiata nel territorio del Triveneto. L'obiettivo è quello di sviluppare un vero e proprio polo logistico di Midolini Group.



L'investimento di Smart Capital è stimato in circa 1,9 milioni di euro. L'operazione prevede nel suo complesso una struttura finanziaria con un leverage indicativo del 65%.

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