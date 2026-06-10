Koinos acquista Gruppo Zini, Seit e Euroeco per creare gruppo da 100 milioni di fatturato

(Teleborsa) - Koinos Capital SGR, società di investimento indipendente multi-strategy, dà vita a Ventha Group, nuovo progetto di aggregazione industriale nel settore dell'installazione e della manutenzione di impianti tecnologici termoidraulici, meccanici, elettrici e speciali a supporto della transizione energetica.



Il fondo Koinos Uno ha acquisito il 100% degli operatori bresciani Gruppo Zini (che comprende le controllate Zini Impianti, Effeci, Effeci Air, Global Faber Brixia) e Seit e dell'azienda milanese Euroeco - realtà sinergiche tra loro, specializzate nell'installazione e manutenzione di impianti termoidraulici per diversi settori applicativi - che costituiscono il tassello iniziale della nuova piattaforma, controllata dalla holding capogruppo Ventha Group. Gli imprenditori, che hanno re-investito in Ventha Group.



La nuova realtà - che, a oggi, conta complessivamente già 100 dipendenti, con un fatturato totale di circa 22 milioni di euro e un EBITDA vicino ai 4 milioni di euro - prevede di raggiungere 100 milioni di euro di fatturato nei prossimi tre anni.



Ventha Group rappresenta una nuova esemplificazione del distintivo approccio imprenditoriale di buy-and-build di Koinos Capital e del focus sul comparto dei Servizi che il fondo continua sempre più a perseguire, dopo le iniziative in ambito R&D Engineering (Futur-A) e della formazione medico-scientifica (Meduspace).



"La frammentazione del mercato, unita alla crescente scarsità di manodopera specializzata, rende necessaria la creazione di un soggetto che sappia consolidare competenze, risorse e capacità esecutiva in un'unica piattaforma strutturata - afferma Roberto De Carlo, Partner di Koinos Capital - Esattamente il percorso che stiamo costruendo con questa nuova piattaforma: un gruppo che possa porsi come interlocutore di riferimento, con una presenza diretta su tutta la filiera e una capacità di esecuzione unica, che la maggior parte degli operatori, al momento, non sono in grado di offrire in questi termini".

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