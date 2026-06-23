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Yolo Group, Az Partecipazioni supera la soglia del 5% del capitale

Finanza
Yolo Group, Az Partecipazioni supera la soglia del 5% del capitale
(Teleborsa) - Yolo Group, società insurtech quotata su Euronext Growth Milan, comunica che Az Partecipazioni, riconducibile ad Andrea Zanelli, ha raggiunto il 22 giugno 2026 la soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale a seguito dell'acquisto sul mercato di 19.500 azioni ordinarie al prezzo di 0,65 euro per azione.

Az Partecipazioni detiene ora 748.540 azioni ordinarie, pari al 5,095% del capitale di Yolo Group.

(Foto: © rawpixel)
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