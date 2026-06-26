OAM, prima circolare per avvio del Registro dei Merchant che verrà istituito a luglio

(Teleborsa) - Primo step per l'avvio del Registro dei Merchant che verrà istituito dall'OAM nel mese di luglio: con una circolare, l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ha infatti stabilito le modalità di registrazione al portale OAM che dovranno essere seguite dai soggetti interessati alla nuova normativa, e i dati che dovranno essere comunicati per l'accreditamento e iscrizione.



La Circolare, approvata dal Comitato di Gestione, ricorda innanzitutto quali sono i soggetti coinvolti dall'applicazione della CCD2 relativa al nuovo Registro: banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito; i Merchant Intermediari, cioè i fornitori di beni o prestatori di servizi, diversi dalle PMI e microimprese che, sulla base di apposite convenzioni con banche e intermediari, presentano, propongono o concludono contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto dei beni mobili o mobili registrati e servizi offerti; i Merchant creditori, cioè i fornitori di beni o prestatori di servizi che concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita (salve limitate spese per i ritardi nel rimborso).



Nel nuovo Registro Merchant, grazie alla cui istituzione l'Organismo potrà vigilare, a tutela del consumatore, sui soggetti interessati, saranno annotati i dati dei Merchant Intermediari, da comunicarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro tre mesi dall'istituzione del Registro e, in un'apposita sezione, i dati dei Merchant creditori.



I contributi dovuti dai soggetti interessati a copertura dei costi di gestione del Registro e dei costi di vigilanza verranno stabiliti con una circolare successiva.



(Foto: Leon Seibert su Unsplash)

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