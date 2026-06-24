OPS di Ambromobiliare su MIT SIM e 4AIM: in adesione 22% del capitale, ora riapertura

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta di scambio totalitaria promossa da Ambromobiliare sulle azioni ordinarie di MIT SIM , è stato reso noto che il 21,54% del capitale sociale di MIT SIM, corrispondente al 21,54% dei relativi diritti di voto, è stato portato in adesione. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato il 26 giugno 2026. La riapertura dei termini dell'offerta avrà luogo tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all'offerta alle medesime condizioni del periodo di adesione.



Inoltre, con riferimento all'offerta di scambio totalitaria promossa da Ambromobiliare sulle azioni ordinarie di 4AIM SICAF , è stato comunicato che il 22,01% del capitale sociale di 4AIM SICAF, corrispondente al 22,01% dei relativi diritti di voto, è stato portato in adesione. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato il 26 giugno 2026. La riapertura dei termini dell'offerta avrà luogo tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all'offerta alle medesime condizioni del periodo di adesione.

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