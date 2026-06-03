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Braga Moro, CapStone Securities supera la soglia di rilevanza del 5%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Braga Moro, CapStone Securities supera la soglia di rilevanza del 5%
(Teleborsa) - Braga Moro Sistemi di Energia, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha reso noto che l’azionista CapStone Securities PCC ha superato la soglia di rilevanza del 5%, arrivando a detenere 140.500 azioni ordinarie. Si tratta del 7,02% del capitale sociale, del 7,39% delle azioni ammesse a negoziazione e del 4,84% sui diritti di voto.

Si tratta di un veicolo per scopi speciali nella forma giuridica di una protected cell company (PCC), costituita e registrata secondo le leggi di Guernsey.

La settimana scorsa è stata lanciata una offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria finalizzata al delisting sulla società, a meno di un anno dall'IPO.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
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