Parigi: si concentrano le vendite su Euronext
(Teleborsa) - Sottotono la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che passa di mano con un calo del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Euronext, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Euronext suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 137 Euro con tetto rappresentato dall'area 139,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 136,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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