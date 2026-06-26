Parigi: si concentrano le vendite su Euronext

(Teleborsa) - Sottotono la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che passa di mano con un calo del 2,13%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Euronext , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Euronext suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 137 Euro con tetto rappresentato dall'area 139,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 136,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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