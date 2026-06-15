Meloni accoglie Takaichi a Roma: "Italia e Giappone alleati strategici naturali"

Firmata dichiarazione congiunta sulla cooperazione spaziale, dalla Luna alla difesa

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma la premier giapponese Sanae Takaichi, in un incontro che precede l'apertura del G7 di Evian. "Sono molto contenta di avere l'occasione di incontrarci di nuovo perché ho l'occasione di confrontarmi ancora una volta con un'amica ma anche con una leader pragmatica, concreta, determinata, a cui sono legata da una particolare sintonia politica", ha dichiarato Meloni, sottolineando che Italia e Giappone sono "naturalmente degli alleati strategici, destinati a lavorare insieme."



Sui temi internazionali, le due leader hanno espresso "soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello Stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione", sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia.



Sull'Ucraina, Meloni ha riaffermato "l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale, per una pace giusta e duratura", aggiungendo: "Di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili non possiamo volgere lo sguardo altrove." La premier ha citato in particolare gli attacchi contro "simboli millenari della cristianità" e "pezzi di patrimonio dell'UNESCO", definendo la fermezza del sostegno a Kiev un tema centrale del G7.



Sul fronte della cooperazione bilaterale, Meloni ha ricordato i risultati raggiunti dopo l'incontro di gennaio a Tokyo: il tavolo bilaterale sulla sicurezza economica, riunitosi il 27 maggio a Tokyo con l'Italia pronta a ospitare il prossimo round, la prima sessione del dialogo spaziale tenutasi in maggio, e l'ingresso in fase operativa del Global Compact Air Program per il caccia di sesta generazione con il Regno Unito. "Siccome siamo due donne a capo delle loro Nazioni, li abbiamo anche raggiunti dopo pochi mesi", ha osservato.



Tra le nuove iniziative annunciate, un dialogo bilaterale strutturato per costruire sinergie tra il Piano Mattei italiano e il TICAD giapponese in Africa, una cooperazione sull'Artico e un approfondimento su intelligenza artificiale, biotecnologie, prevenzione dei disastri naturali e nucleare civile di nuova generazione. Per il 2027 è prevista una nuova riunione dell'Italy Japan Business Group.



Al termine dell'incontro è stata firmata una dichiarazione congiunta sulla cooperazione spaziale, che individua dieci ambiti prioritari: cooperazione commerciale e governativa, fori multilaterali (con la presidenza italiana del COPUOS nel 2026-2027), difesa e sicurezza spaziale tramite la Combined Space Operations Initiative, esplorazione lunare nel quadro degli Accordi Artemis, osservazione della Terra e gestione del rischio disastri, fisica solare con la missione SOLAR-C, osservazione del cosmo tramite la missione LiteBIRD, sostenibilità spaziale e rimozione dei detriti orbitali, sviluppo delle competenze e cooperazione regionale con il Sud Globale.

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