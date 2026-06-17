Piazza Affari: giornata depressa per Stellantis
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,04%.
L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Stellantis ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,905 Euro. Supporto a 5,775. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,035.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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