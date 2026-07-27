Francoforte: andamento sostenuto per Zalando

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online , in guadagno del 3,43% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Zalando . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,59 Euro. Primo supporto visto a 28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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