Francoforte: andamento sostenuto per Zalando
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online, in guadagno del 3,43% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Zalando. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,59 Euro. Primo supporto visto a 28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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