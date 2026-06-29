A New York corre Applied Materials

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 10,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Applied Materials mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,57%, rispetto a -2,81% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 716,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 652,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 780,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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