A New York corre Applied Materials
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 10,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Applied Materials mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,57%, rispetto a -2,81% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 716,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 652,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 780,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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