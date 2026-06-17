Casta Diva, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato il target price (a 3,8 euro per azione dai precedenti 3,2 euro) e confermato la raccomandazione (Buy, upside potenziale del 27%) sul titolo Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.



Alla luce dei risultati 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 158 milioni di euro ed un EBITDA pari a 16,2 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 10,3%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 174 milioni di euro (CAGR 25-28: 8%) nel 2028, con EBITDA pari a 19,9 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità dell’11,4%), in crescita rispetto a 8,69 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 6,3%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP cash positive pari a 8,95 milioni di euro.

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