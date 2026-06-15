Francoforte: balza in avanti Airbus

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale , che lievita del 3,67%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Airbus mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,82%, rispetto a +1,23% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo del produttore degli Airbus classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,8 Euro e primo supporto individuato a 184,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 189,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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