Compagnia dei Caraibi, ok dell'assemblea al bilancio 2025 e alla destinazione del risultato

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di Compagnia dei Caraibi ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso visione del bilancio consolidato.



Inoltre, ha preso atto della delibera già assunta dall’assemblea straordinaria del 3 giugno scorso, che ha approvato la copertura integrale della perdita di esercizio al 31 dicembre 2025, pari a Euro 4.304.812, mediante utilizzo delle riserve disponibili e riduzione del capitale sociale da Euro 5.000.000 a Euro 832.278.









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