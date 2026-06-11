Compagnia dei Caraibi, CdA approva il bilancio 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi – azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane – riunitosi in data odierna, ha riesaminato e riapprovato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, già approvati in data 5 giugno 2026, al fine di recepire alcune riclassificazioni contabili richieste dalla società di revisione KPMG S.p.A. nell'ambito delle attività di revisione in corso.



Le riclassificazioni richieste, spiega una nota, non determinano alcuna variazione del risultato netto di esercizio, del patrimonio netto o della posizione finanziaria netta del Gruppo e della Capogruppo, né modificano la proposta di copertura della perdita di esercizio già approvata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al mercato.

Le modifiche riguardano esclusivamente la classificazione di alcune poste economiche e determinano variazioni di alcuni aggregati intermedi di conto economico, tra cui EBITDA ed EBIT.



Con riferimento al bilancio consolidato, la principale variazione riguarda gli effetti economici connessi al deconsolidamento della partecipazione Ribelli Digitali S.r.l., per complessivi Euro 771.564, precedentemente classificati tra le componenti rilevanti ai fini dell'EBITDA e riclassificati tra le rettifiche di attività finanziarie.



Per effetto di tali riclassificazioni: l'EBITDA consolidato al 31 dicembre 2025 risulta negativo per Euro 2,6 milioni rispetto a Euro 1,8 milioni negativi precedentemente comunicati; l'EBIT consolidato risulta negativo per Euro 4,4 milioni rispetto a Euro 3,6 milioni negativi precedentemente comunicati; la perdita netta consolidata rimane invariata e pari a Euro 4,6 milioni.



Con riferimento al bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A., la riclassificazione ha riguardato principalmente un accantonamento a fondo rischi relativo alla partecipata Wereticsoul S.r.l. per Euro 144.823, riclassificato dalle componenti operative alle rettifiche di natura finanziaria.



Per effetto di tale riclassificazione: l'EBITDA della Società rimane invariato rispetto a quanto precedentemente comunicato; l'EBIT della Società risulta negativo per Euro 3,2 milioni rispetto a Euro 3,3 milioni negativi precedentemente comunicati; la perdita netta d'esercizio rimane invariata e pari a Euro 4,3 milioni.

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