Pininfarina, l'assemblea approva il bilancio 2025 e la nomina di Dellachà

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Pininfarina , ha approvato il bilancio 2025 della società e la proposta di destinazione del risultato di esercizio, che non prevede la distribuzione di dividendi, nonché ha approvato la prima sezione ed espresso voto favorevole non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti 2025.



Inoltre, l’Assemblea: ha nominato amministratore Paolo Dellachà, già nominato dal consiglio di amministrazione nella riunione del giorno 11 dicembre 2025, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all’assemblea

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.



I soci hanno infine approvato un’integrazione del corrispettivo della società di revisione Deloitte & Touche, a fronte di integrazione dell’incarico di revisione legale, per l’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2025.



Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi a valle dell’Assemblea degli Azionisti, ha confermato Paolo Dellachà quale Amministratore Delegato della Società, attribuendo al medesimo i relativi poteri gestionali, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle deliberazioni consiliari. Paolo Dellachà riveste altresì il ruolo di Direttore Generale come da nomina intervenuta in data 11 dicembre 2025.



Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Paolo Dellachà detiene indirettamente n° 29.000 azioni ordinarie di Pininfarina.

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